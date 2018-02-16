Ишингер назвал конфликт в Украине одной из наибольших угроз международной безопасности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65558 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80287 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83008 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100641 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104694 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111654 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122828 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134356 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Ишингер назвал конфликт в Украине одной из наибольших угроз международной безопасности

Ишингер назвал конфликт в Украине одной из наибольших угроз международной безопасности

Киев  •  УНН

 • 8783 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер назвал конфликт на Востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Он отметил, что опасность заключается именно в неопределенной модели поведения Запада в отношении России.

"Одна из самых больших угроз - это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым, Украина. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте", - заявил Ишингер.

Напомним, Министерство иностранных дел России пока не подтверждает проведения встречи глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, указав, что вопрос встречи прорабатывается.

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