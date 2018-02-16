Ишингер назвал конфликт в Украине одной из наибольших угроз международной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер назвал конфликт на Востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Он отметил, что опасность заключается именно в неопределенной модели поведения Запада в отношении России.
"Одна из самых больших угроз - это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым, Украина. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте", - заявил Ишингер.
Напомним, Министерство иностранных дел России пока не подтверждает проведения встречи глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, указав, что вопрос встречи прорабатывается.