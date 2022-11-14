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Ірпінь та Маямі офіційно стали містами-побратимами

Ірпінь та Маямі офіційно стали містами-побратимами

Київ • УНН

 • 381545 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ірпінь та Маямі відтепер офіційно стали містами-побратимами. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Від імені Ірпінської громади підписав угоду про побратимство з мером міста Маямі (Флорида, США) Френсісом Суаресом. Ірпінь став єдиним партнерським містом Маямі з усіх міст України. Під час зустрічі разом зі співзасновником Фонду відновлення Ірпеня Володимиром Карплюком обговорили подальшу співпрацю між містами, зокрема, можливу участь Маямі у відбудові Ірпеня", - зазначив Маркушин.

Деталі

Вчора, 14 листопада, також відбувся завершальний етап безпрецедентної ініціативи - збору поліцейськими Маямі зброї для колег з Ірпеня. Акцію "Guns 4 Ukraine" шеф поліції Маямі Мануель Моралес та депутат міської ради Маямі Кен Рассел ініціювали у червні і зараз передали Ірпеню стрілецьку зброю.

Від імені ірпінських поліцейських Маркушин подякував правоохоронцям з Маямі за такий жест на підтримку українців та їхньої безпеки.

"Щиро дякую народним депутатам України Мар’яну Заблоцькому та Сергію Іонушасу за сприяння у реалізації цієї ініціативи, допомогу в організації нашого партнерства та в логістичній допомозі по доставці цього надважливого пакунку до України", - наголосив він.

Додамо

Відповідне рішення було ухвалено 2 серпня на сесії міськради. У Маямі таке ж рішення прийняли наприкінці липня.

Нагадаємо 

Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

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