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Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами: деталі

Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами: деталі

Київ • УНН

 • 143276 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Ірпінь (Київська область) та Маямі (США) стануть містами-побратимами. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на сесії міськради. У Маямі таке ж рішення прийняли наприкінці липня. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом. Щиро дякую народному депутату України Мар’яну Заблоцькому та голові Інвестиційної ради Ірпеня Володимиру Карплюку за допомогу та сприяння у налагодженні таких важливих для нас міжнародних зв’язків», - заявив він.

Доповнення

Американські сенатори 23 липня відвідали місто Ірпінь Київської області. Візит здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин показав аерозйомку зруйнованого російськими окупантами міста. 

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