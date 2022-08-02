Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами: деталі

Цитата

«Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом. Щиро дякую народному депутату України Мар’яну Заблоцькому та голові Інвестиційної ради Ірпеня Володимиру Карплюку за допомогу та сприяння у налагодженні таких важливих для нас міжнародних зв’язків», - заявив він.

Доповнення

Американські сенатори 23 липня відвідали місто Ірпінь Київської області. Візит здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин показав аерозйомку зруйнованого російськими окупантами міста.