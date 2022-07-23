Сенатори США відвідали Ірпінь

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Візит здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.

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"Показали їм нашу "дорогу життя" - міст через річку Ірпінь, яким ми евакуювали понад 40 тисяч людей та один із найбільш пошкоджених від обстрілів російської армії мікрорайон міста. Також розповів історію боротьби нашої громади. Щиро дякую сенаторам за слова підтримки та запевнення в тому, що Америка й надалі допомагатиме нам у боротьбі з рашизмом!", - зазначив Маркушин.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Ірпінь та Бородянку під Києвом.