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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27083 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сенатори США відвідали Ірпінь

Сенатори США відвідали Ірпінь

Київ • УНН

 • 163102 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Американські сенатори сьогодні, 23 липня, відвідали місто Ірпінь Київської області. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає УНН.

Деталі

Візит здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.

Цитата

"Показали їм нашу "дорогу життя" - міст через річку Ірпінь, яким ми евакуювали понад 40 тисяч людей та один із найбільш пошкоджених від обстрілів російської армії мікрорайон міста. Також розповів історію боротьби нашої громади. Щиро дякую сенаторам за слова підтримки та запевнення в тому, що Америка й надалі допомагатиме нам у боротьбі з рашизмом!", - зазначив Маркушин.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Ірпінь та Бородянку під Києвом.

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