Сенаторы США посетили Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Американские сенаторы сегодня, 23 июля, посетили город Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.
Детали
Визит совершили сенатор от штата Огайо Адам Смит, сенатор от Коннектикута Майкл Квигли, сенатор Нью-Гэмпшира Микки Шеррилл, сенатор от Миннесоты Элисса Слоткин и сенатор от Северной Дакоты Майкл Уолтц.
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"Показали им нашу "дорогу жизни" - мост через реку Ирпень, которым мы эвакуировали более 40 тысяч человек и один из самых поврежденных от обстрелов российской армии микрорайон города. Также рассказал историю борьбы нашей общины. Искренне благодарю сенаторов за слова поддержки и заверение в том, что Америка и дальше будет помогать нам в борьбе с рашизмом!", - отметил Маркушин.
Напомним
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом.