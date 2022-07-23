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09:00 • 13725 просмотра

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Сенаторы США посетили Ирпень

Сенаторы США посетили Ирпень

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Американские сенаторы сегодня, 23 июля, посетили город Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.

Детали

Визит совершили сенатор от штата Огайо Адам Смит, сенатор от Коннектикута Майкл Квигли, сенатор Нью-Гэмпшира Микки Шеррилл, сенатор от Миннесоты Элисса Слоткин и сенатор от Северной Дакоты Майкл Уолтц.

Цитата

"Показали им нашу "дорогу жизни" - мост через реку Ирпень, которым мы эвакуировали более 40 тысяч человек и один из самых поврежденных от обстрелов российской армии микрорайон города. Также рассказал историю борьбы нашей общины. Искренне благодарю сенаторов за слова поддержки и заверение в том, что Америка и дальше будет помогать нам в борьбе с рашизмом!", - отметил Маркушин.

Напомним 

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом.

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