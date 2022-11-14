Ирпень и Майами официально стали городами-побратимами

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"От имени Ирпенской общины подписал соглашение о побратимстве с мэром города Майами (Флорида, США) Фрэнсисом Суаресом. Ирпень стал единственным партнерским городом Майами из всех городов Украины. Во время встречи вместе с соучредителем Фонда восстановления Ирпеня Владимиром Карплюком обсудили дальнейшее сотрудничество между городами, в частности, возможное участие Майами в восстановлении Ирпеня", - отметил Маркушин.

Детали

Вчера, 14 ноября, также состоялся завершающий этап беспрецедентной инициативы – сбора полицейскими Майами оружия для коллег из Ирпеня. Акцию "Guns 4 Ukraine" шеф полиции Майами Мануэль Моралес и депутат городского совета Майами Кен Рассел инициировали в июне и сейчас передали Ирпеню стрелковое оружие.

От имени ирпинских полицейских Маркушин поблагодарил правоохранителей из Майами за такой жест в поддержку украинцев и их безопасности.

"Искренне спасибо народным депутатам Украины Марьяну Заблоцкому и Сергею Ионушасу за содействие в реализации этой инициативы, помощь в организации нашего партнерства и в логистической помощи по доставке этого сверхважного пакета в Украину", - подчеркнул он.

Добавим

Соответствующее решение было принято 2 августа на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля.

Напомним

Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима.