Ірина Верещук: з бюджету Києва розкрадається 30%, це близько 600 млн доларів

За її словами, з бюджету Києва крадеться 30% коштів.

"(Бюджет Києва - ред.) 58,6 мільярдів гривень. Так. Це 2 мільярди доларів переважно", - відзначила нардеп і уточнила, що 30% з них крадуться, йдеться про 600 млн дол.

За її словами, це річний бюджет Львова.

"Бюджет Львова - сім-вісім мільярдів. І 11 мільярдів Харкова. І цілої області такий, наприклад, як Тернопільська, або Івано-Франківська, або навіть там Київська. Уявляєш? І я коли на це дивлюся, я точно знаю, що це так, тому що я залізла туди, я ж в цьому розумію... Як би вони мене не хейтили, вони прекрасно знають, чому вони зі мною борються. Тому що я в цьому розумію. І я знаю, як зайти так і зробити так, щоб цього не було. Наприклад, є контракти перевізників", - зазначила Верещук.

Один із способів запобігання корупції, на її думку, - укладання довгострокових контрактів з перевізниками.

"Чому контракт КМДА підписується на пів року? Чому кожних пів року власники цих маршруток повинні йти в КМДА, нести, так би мовити, мзду, щоб кожні пів року отримувати новий контракт? А що, не можна робити на три роки контракт або на п'ять, щоб вони отримали в лізинг нову техніку і поміняли свій парк? І для нас було комфортно, і для бюджету не накладно", - сказала кандидат в мери.

Нагадаємо, експерти не виключають програшу Кличка в другому турі виборів, наголошуючи на тому, що у мера сформувався надвисокий антирейтинг.