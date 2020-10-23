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Ирина Верещук: из бюджета Киева воруется 30%, это около 600 млн долларов

Ирина Верещук: из бюджета Киева воруется 30%, это около 600 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8307 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Из 2 млрд долл. бюджета Киева крадется его третья часть. Об это в интервью Дмитрию Гордону рассказала народный депутат и кандидат на пост мэра столицы Ирина Верещук, передаёт УНН.

По ее словам, из бюджета Киева крадется 30% средств.

"(Бюджет Киева - ред.) 58,6 миллиардов гривен. Да. Это 2 миллиарда долларов в большинстве", - отметила нардеп и уточнила, что 30% из них крадутся, речь идет о 600 млн долл.

По ее словам, это годичный бюджет Львова.

"Бюджет Львова - семь-восемь миллиардов. И 11 миллиардов Харькова. И целой области такой, например, как Тернопольская, или Ивано-Франковская, или даже там Киевская. Представляешь? И я когда на это смотрю, я точно знаю, что это так, потому что я залезла туда, я же в этом понимаю... Как бы они меня ни хейтили, они прекрасно знают, почему они со мной борются. Потому что я в этом понимаю. И я знаю, как зайти так и сделать так, чтобы этого не было. Например, есть контракты перевозчиков", - отметила Верещук.

Один из способов предотвращения коррупции, по ее мнению, - заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками.

"Почему контракт КГГА подписывается на полгода? Почему каждых полгода владельцы этих маршруток должны идти в КГГА, нести, так сказать, мзду, чтобы каждые полгода получить новый контракт? А что, нельзя делать на три года контракт или на пять, чтобы они получили в лизинг новую технику и поменяли свой парк? И для нас было комфортно, и для бюджета не накладно", - сказала кандидат в мэры.

Напомним, эксперты не исключают проигрыша Кличко во втором туре выборов, подчеркивая, что у мэра сформировался сверхвысокий антирейтинг. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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