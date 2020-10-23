Ірина Верещук реально несе із собою зміни - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кандидат у мери Києва Ірина Верещук націлена на зміни у столиці. Про це у своєму блозі написав політолог Борис Маньковський, передає УНН.
Він нагадав, що спочатку партія “Слуга народу” обрала кандидатом у мери Києва Миколу Тищенка. І додав, що схвально оцінює зміну позиції партії, яка зробила ставку на Верещук.
“Добре, що їм (кандидатом, — ред.) стала Ірина Верещук, яка реально націлена і несе із собою зміни, які ґрунтуються на її особистості. Але потім виявилося, що вона незручна не тільки Кличку, а і багатьом в середині СН та ОПУ. Конфлікт з Миколою Тищенко, за право формувати команду яка піде на вибори, яскраве підтвердження. Тому, на мій погляд, якщо вони хочуть показати результат на виборах, СН дуже потрібно перезавантаження”, — пише Маньковський
За його словами, з партії “Слуга народу” давно треба “викинути” всіх випадкових та зашкварених пасажирів.
“Коли та в якій формі воно відбудеться невідомо, але часу залишилося дуже мало. Або оновлена політична сила буде формуватися навколо саме таких слуг як Ірина Верещук, або президента і його політичну силу очікує фіаско”, — підкреслив експерт.
Нагадаємо, за даними соціологів, у Кличка немає шансів перемогти в першому турі, тому як його рейтинг сьогодні складає 36,3%.
У столичних виборах планують взяти участь близько 70% киян, а 25% городян ще не визначилися за кого з кандидатів у мери будуть голосувати.
Також нагадаємо, експерти не виключають програшу Кличко в другому турі виборів підкреслюючи, що у мера сформувався надвисокий антирейтинг.