Ирина Верещук реально несет с собой изменения - политолог

Он напомнил, что сначала партия “Слуга народа” выбрала кандидатом в мэры Киева Николая Тищенко. И добавил, что положительно оценивает изменение позиции партии, сделавшей ставку на Верещук.

“Хорошо, что им (кандидатом, — ред.) стала Ирина Верещук, которая реально нацелена и несет с собой изменения, основанные на её личности. Но потом оказалось, что она неудобна не только Кличко, а и многим в середине СН и ОПУ. Конфликт с Николаем Тищенко, за право формировать команду, которая пойдет на выборы, яркое подтверждение. Поэтому, на мой взгляд, если они хотят показать результат на выборах, СН очень нужна перезагрузка”, — пишет Маньковский

По его словам, из партии “Слуга народа” давно надо “выбросить” всех случайных и “зашквареных” пассажиров.

“Когда и в какой форме она состоится неизвестно, но времени осталось очень мало. Или обновленная политическая сила будет формироваться вокруг именно таких слуг как Ирина Верещук, или президента и его политическую силу ожидает фиаско”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным социологов, у Кличко нет шансов победить в первом туре, так как его рейтинг сегодня составляет 36,3%.

В столичных выборах планируют принять участие около 70% киевлян, а 25% горожан еще не определились за кого из кандидатов в мэры будут голосовать.

Также напомним, эксперты не исключают проигрыша Кличко во втором туре выборов подчеркивая, что у мэра сформировался сверхвысокий антирейтинг.