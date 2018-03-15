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Ірена Карпа подарувала президенту Франції книгу оповідань Олега Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час книжкового салону у Парижі українська письменниця та перша секратарка з питань культури посольства України у Франції  Ірена Карпа подарувала президенту Франції Емануелю Макрону збірку оповідань українського режисера та політичного в'язня у РФ Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональну Facebook-сторінку письменниці.

“Спини стояли щільно. Пробити стіну людей, що наготували смартфони для клацання зірки, дуже нелегко. Коли між нами і дефіле лишалася товщина з трох-чотирьох громадян, стало ясно, що або зараз, або повзти під ногами. І тоді я почала кожному заглядати в очі і казати: „Це український політв’язень. Режисер у російській тюрмі. Мені дуже важливо передати його оповідання Макрону“. І раптом люди, як це буває тільки в фільмах, починають розступатися: так, ми знаємо, це важливо, ідіть. І я пішла. До кордону секюріті. Дядько-агент-сміт глянув на мої червоні губи, на обкладинку і нічо не сказав, зате дебела тітка секюріті тримала мене міцними руками і казала тверде „ні“. Якби я пручалася, вона б і продовжила мене тримати. А так я зробила вигляд, що здаюся, і тітка просунулася далі відтискати бажаючих щось передати чи торкнутися до президента”, — зазначила вона у соціальній мережі.

“І тут він просто переді мною, цей красивий, усміхнений і не дуже більший за мене Емманюель Макрон. “Пане президент, — кажу я. — Це Олег Сенцов, український режисер в російській тюрмі”. — “Я знаю! я була на вечорі на його підтримку!” — каже міністерка культури Франсуаз Ніссен. Дякую їй, Макрон тисне мені руку. “А ви хто?” — питає. “Я українська письменниця. З українського посольства... (Да, думаю, звучить абсурдно але не для французів — Ромен Гарі був консулом в Америці, може я не сильно на ідіота змахую). „Нам дуже потрібна ваша підтримка у цій справі“, кажу. „Вона у вас є“. І Емманюель Макрон узяв книжку”, — додала Карпа.

Як повідомляв УНН, український режисер Олег Сенцов, який незаконно перебуває у в’язниці в Росії, готовий подати прохання про помилування.

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