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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 9056 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30976 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 83016 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83827 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102865 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109836 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Ирэна Карпа подарила президенту Франции книгу рассказов Олега Сенцова

Ирэна Карпа подарила президенту Франции книгу рассказов Олега Сенцова

Киев  •  УНН

 • 13697 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время книжного салона в Париже украинская писательница и первая секратарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа подарила президенту Франции Эмануэлю Макрону сборник рассказов украинского режиссера и политического заключенного в РФ Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу писательницы.

“Спины стояли плотно. Пробить стену людей, приготовивших смартфоны для щелканий звезды, очень нелегко. Когда между нами и дефиле оставалась толщина с трох-четырех граждан, стало ясно, что или сейчас, или ползти под ногами. И тогда я начала каждому заглядывать в глаза и говорить: „Это украинский политзаключенный. Режиссер в российской тюрьме. Мне очень важно передать его рассказ Макрону“. И вдруг люди, как это бывает только в фильмах, начинают расступаться: да, мы знаем, это важно, идите. И я пошла. К границе секьюрити. Дядя-агент-Смит посмотрел на мои красные губы, на обложку и ничего не сказал, зато упитанная тетя секьюрити держала меня крепкими руками и говорила твердое „нет“. Если бы я сопротивлялась, она бы и продолжила меня держать. А так я сделала вид, что сдаюсь, и тетя продвинулась дальше оттеснять желающих что-то передать или коснуться к президенту”, — отметила она в социальной сети.

“И тут он прямо передо мной, этот красивый, улыбающийся и не очень больше меня Эмманюэль Макрон. “Господин президент, — говорю я. — Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме”. — “Я знаю! Я была на вечере в его поддержку!”- говорит Министерка культуры Франсуаза Ниссен. Благодаю ее, Макрон давит мне руку. “А вы кто?” — спрашивает. “Я украинская писательница. С украинского посольства ... (Да, думаю, звучит абсурдно но не для французов — Ромен Гари был консулом в Америке, может я не сильно на идиота смахиваю). „Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле“, говорю. „Она у вас есть“. И Эмманюэль Макрона взял книгу”, — добавила Карпа.

Как сообщал УНН, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно находится в тюрьме в России, готов подать прошение о помиловании.

Украинские Национальные Новости

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