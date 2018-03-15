Ирэна Карпа подарила президенту Франции книгу рассказов Олега Сенцова

“Спины стояли плотно. Пробить стену людей, приготовивших смартфоны для щелканий звезды, очень нелегко. Когда между нами и дефиле оставалась толщина с трох-четырех граждан, стало ясно, что или сейчас, или ползти под ногами. И тогда я начала каждому заглядывать в глаза и говорить: „Это украинский политзаключенный. Режиссер в российской тюрьме. Мне очень важно передать его рассказ Макрону“. И вдруг люди, как это бывает только в фильмах, начинают расступаться: да, мы знаем, это важно, идите. И я пошла. К границе секьюрити. Дядя-агент-Смит посмотрел на мои красные губы, на обложку и ничего не сказал, зато упитанная тетя секьюрити держала меня крепкими руками и говорила твердое „нет“. Если бы я сопротивлялась, она бы и продолжила меня держать. А так я сделала вид, что сдаюсь, и тетя продвинулась дальше оттеснять желающих что-то передать или коснуться к президенту”, — отметила она в социальной сети.

“И тут он прямо передо мной, этот красивый, улыбающийся и не очень больше меня Эмманюэль Макрон. “Господин президент, — говорю я. — Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме”. — “Я знаю! Я была на вечере в его поддержку!”- говорит Министерка культуры Франсуаза Ниссен. Благодаю ее, Макрон давит мне руку. “А вы кто?” — спрашивает. “Я украинская писательница. С украинского посольства ... (Да, думаю, звучит абсурдно но не для французов — Ромен Гари был консулом в Америке, может я не сильно на идиота смахиваю). „Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле“, говорю. „Она у вас есть“. И Эмманюэль Макрона взял книгу”, — добавила Карпа.

Как сообщал УНН, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно находится в тюрьме в России, готов подать прошение о помиловании.