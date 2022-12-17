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Іранські нафтовики протестують за підвищення зарплат

Іранські нафтовики протестують за підвищення зарплат

Київ • УНН

 • 559640 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Відповідно до відеозаписів і звітів, опублікованих у соціальних мережах, групи нафтовиків провели протести на півдні Ірану в суботу, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомлення про протести нафтовиків відбулися на тлі тривалої хвилі народних заворушень по всьому Ірану, які кинули найсміливіший виклик Ісламській Республіці з часів революції 1979 року.

Міністерство нафти Ірану не коментувало повідомлення про протести нафтовиків, а іранські ЗМІ часто не повідомляють подробиці поточних заворушень у країні.

Активістське інформаційне агентство HRANA повідомило, що група нафтовиків протестувала біля нафтогазової компанії Pars в Асалуєх у південній провінції Бушер на узбережжі Перської затоки.

У ньому сказано, що окрім підвищення заробітної плати та пенсійних надбавок серед вимог протестувальників були скасування високих податків на прибуток та обмеження зарплати, покращення соціальних послуг та умов охорони здоров’я.

HRANA та інші соціальні медіа оприлюднили відео та фотографії подібних протестів нафтовиків у таких районах, як Ахваз, столиця багатої нафтою провінції Хузестан, Гачсаран і Махшахр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані провели другу публічну страту учасника антиурядових протестів

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