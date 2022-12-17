Иранские нефтяники протестуют за повышение зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Согласно видеозаписям и отчетам, опубликованным в социальных сетях, группы нефтяников провели протесты на юге Ирана в субботу, требуя повышения зарплат и пенсий.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщения о протестах нефтяников произошли на фоне продолжительной волны народных беспорядков по всему Ирану, бросивших самый смелый вызов Исламской Республике со времен революции 1979 года.
Министерство нефти Ирана не комментировало сообщения о протестах нефтяников, а иранские СМИ часто не сообщают подробности текущих волнений в стране.
Активистское информационное агентство HRANA сообщило, что группа нефтяников протестовала возле нефтегазовой компании Pars в Асалуях в южной провинции Бушер на побережье Персидского залива.
В нем сказано, что кроме повышения заработной платы и пенсионных надбавок среди требований протестующих были отмена высоких налогов на прибыль и ограничение зарплаты, улучшение социальных услуг и условий здравоохранения’.
HRANA и другие социальные медиа обнародовали видео и фотографии подобных протестов нефтяников в таких районах как Ахваз, столица богатой нефтью провинции Хузестан, Гачсаран и Махшахр.
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