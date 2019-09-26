Іран зупинив поставку 10 тонн героїну та опію в Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В поліції Ірану заявили, що вилучили майже 10 тонн наркотиків, призначених для Європи і розкрили одну з найбільших в країні угруповань наркобізнесу. Про це передає УНН із посиланням на CBS News.
“Ця величезна партія наркотиків, яка була захована в бензовозі і доставлена сюди через східний кордон Ірану, повинна була вивантажитися і потім контрабандою доставлятися в європейські країни”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції партія становила 3,9 тонни морфіну і 5,8 тонни опію.
“Дев’ять підозрюваних контрабандистів були арештовані, при цьому ще 44 фунта героїну і 130 одиниць вогнепальної зброї перебували в їх розпорядженні”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві комерційна структура налагодила контрабанду отруйних сильнодіючих речовин під виглядом поставок будівельних сумішей.