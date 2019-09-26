Иран остановил поставку 10 тонн героина и опия в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В полиции Ирана заявили, что изъяли почти 10 тонн наркотиков, предназначенных для Европы и раскрыли одну из крупнейших в стране группировок наркобизнеса. Об этом передает УНН со ссылкой на CBS News.
"Это огромная партия наркотиков, которая была спрятана в бензовозе и доставлена сюда через восточную границу Ирана, должна была выгрузиться и затем контрабандой доставляться в европейские страны", - говорится в сообщении.
По информации полиции партия составляла 3,9 тонны морфина и 5,8 тонны опия.
"Девять подозреваемых контрабандистов были арестованы, при этом еще 44 фунта героина и 130 единиц огнестрельного оружия находились в их распоряжении", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.