Иран остановил поставку 10 тонн героина и опия в Европу

"Это огромная партия наркотиков, которая была спрятана в бензовозе и доставлена сюда через восточную границу Ирана, должна была выгрузиться и затем контрабандой доставляться в европейские страны", - говорится в сообщении.

По информации полиции партия составляла 3,9 тонны морфина и 5,8 тонны опия.

"Девять подозреваемых контрабандистов были арестованы, при этом еще 44 фунта героина и 130 единиц огнестрельного оружия находились в их распоряжении", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.