Іран заявив про санкції проти 15 американських компаній

Іран заявив про введення у відповідь санкцій стосовно 15 американських компаній за підтримку “ізраїльських злочинів і тероризму” через два дні після того, як Вашингтон ввів заборону на 30 іноземних компаній або приватних осіб за підтримку “Ісламської держави”.

У МЗС Ірану заявили, що ці компанії прямо і/або опосередково “співпрацювали з ізраїльським режимом у скоєнні злочинів в окупованій Палестині”.

Як повідомляв УНН, влада США запровадила санкції проти 30 іноземних юридичних і фізичних осіб у 10 країнах за причетність до розробки зброї масового знищення та ракетної зброї.