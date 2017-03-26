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Іран заявив про санкції проти 15 американських компаній

Іран заявив про санкції проти 15 американських компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Іран заявив про введення санкцій проти 15 американських компаній за підтримку Ізраїлю, передає УНН з посиланням на PressTV.

Іран заявив про введення у відповідь санкцій стосовно 15 американських компаній за підтримку “ізраїльських злочинів і тероризму” через два дні після того, як Вашингтон ввів заборону на 30 іноземних компаній або приватних осіб за підтримку “Ісламської держави”.

У МЗС Ірану заявили, що ці компанії прямо і/або опосередково “співпрацювали з ізраїльським режимом у скоєнні злочинів в окупованій Палестині”.

Як повідомляв УНН, влада США запровадила санкції проти 30 іноземних юридичних і фізичних осіб у 10 країнах за причетність до розробки зброї масового знищення та ракетної зброї.

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