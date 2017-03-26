Иран заявил о санкциях против 15 американских компаний

Иран заявил о введении ответных санкций относительно 15 американских компаний за поддержку "израильских преступлений и терроризма" через два дня после того, как Вашингтон ввел запрет на 30 иностранных компаний или частных лиц за поддержку "Исламского государства".

В МИД Ирана заявили, что эти компании прямо и/или опосредственно "сотрудничали с израильским режимом в совершении преступлений в оккупированной Палестине".

Как сообщал УНН, власти США ввели санкции против 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах за причастность к разработке оружия массового уничтожения и ракетного оружия.