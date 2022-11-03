Іран заперечив намір атакувати Саудівську Аравію про яку писали ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Ірану відкинули звинувачення проти їх крани з приводу збройної агресії проти Саудівської Аравії.
Про це йдеться у заяві речника МЗС Ірану Насера Канаані, передає УНН.
Деталі
У середу Іран заперечив, що представляє загрозу для Саудівської Аравії, після того, як Wall Street Journal повідомила, що Ер-Ріяд поділився розвідданими зі Сполученими Штатами, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві.
Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані не назвав видання, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії, які є "безпідставними звинуваченнями".
Цитата
“Ісламська Республіка Іран продовжує політику добросусідства зі своїми сусідами та розглядає встановлення та сприяння стабільності та безпеки в регіоні як встановлення конструктивної взаємодії зі своїми сусідами і продовжить це серйозно”, — йдеться у заяві.
Раніше
Як повідомляв УНН, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, де повідомляється як у Саудівській Аравії заявили, що Тегеран хоче відвернути увагу від місцевих протестів та готові напасти на країну.