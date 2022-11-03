Иран отрицает намерение атаковать Саудовскую Аравию о которой писали СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Ирана отвергли обвинения против их краны по поводу вооруженной агрессии против Саудовской Аравии.
Об этом говорится в заявлении представителя МИД Ирана Насера Канаани, передает УНН.
Детали
В среду Иран возразил, что представляет угрозу Саудовской Аравии, после того, как Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд поделился разведданными с Соединенными Штатами, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве.
Спикер министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани не назвал издание, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об угрозе Ирана против Саудовской Аравии, которые являются "безосновательными обвинениями".
Цитата
“Исламская Республика Иран продолжает политику добрососедства со своими соседями и рассматривает установление и содействие стабильности и безопасности в регионе как установление конструктивного взаимодействия со своими соседями и продолжит это серьезно”, — говорится в заявлении.
Ранее
Как сообщал УНН, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, где сообщается как в Саудовской Аравии заявили, что Тегеран хочет отвлечь от местных протестов и готовы напасть на страну.