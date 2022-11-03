Иран отрицает намерение атаковать Саудовскую Аравию о которой писали СМИ

Детали

В среду Иран возразил, что представляет угрозу Саудовской Аравии, после того, как Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд поделился разведданными с Соединенными Штатами, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве.

Спикер министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани не назвал издание, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об угрозе Ирана против Саудовской Аравии, которые являются "безосновательными обвинениями".

Цитата

“Исламская Республика Иран продолжает политику добрососедства со своими соседями и рассматривает установление и содействие стабильности и безопасности в регионе как установление конструктивного взаимодействия со своими соседями и продолжит это серьезно”, — говорится в заявлении.

Ранее

Как сообщал УНН, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, где сообщается как в Саудовской Аравии заявили, что Тегеран хочет отвлечь от местных протестов и готовы напасть на страну.