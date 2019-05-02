Іран вказав на можливість розпаду ОПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане заявив, що Тегеран відповість на будь-які загрози з боку країн ОПЕК. Односторонні дії деяких з них проти Ірану можуть призвести до розпаду організації, сказав міністр у четвер за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркіндо, передає агентство Reuters, інформує УНН.
Зангане вважає, що ОПЕК може “розвалитися”, якщо деякі країни організації прийматимуть “односторонні дії” проти Ірану. Reuters зазначає, що дані слова в першу чергу стосувалися Саудівської Аравії: Ер-Ріяд привітав рішення США про припинення дії винятків для деяких країн з нафтових санкцій відносно Ірану і сам вирішив збільшити в травні видобуток нафти для задоволення потреб всіх клієнтів.
Як повідомляє агентство Shana, Зангане обіцяв відповісти всім країнам ОПЕК, які будуть загрожувати Тегерану. “Іран є членом ОПЕК тільки виходячи зі своїх інтересів. Якщо окремі члени ОПЕК хочуть загрожувати або залякувати Іран, то Ісламська Республіка не буде утримуватися від відповіді їм”, — сказав міністр.
Баркіндо погодився, що прийняття державами ОПЕК односторонніх заходів, спрямованих проти Ірану, не принесе ніякої користі. “ОПЕК завжди вживала заходів колективно”, — вказав генсек.
Як повідомляв УНН, Катар офіційно висловив незгоду з рішенням США посилити нафтові санкції проти Ірану.