Іран вказав на можливість розпаду ОПЕК

КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане заявив, що Тегеран відповість на будь-які загрози з боку країн ОПЕК. Односторонні дії деяких з них проти Ірану можуть призвести до розпаду організації, сказав міністр у четвер за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркіндо, передає агентство Reuters, інформує УНН.