Иран указал на возможность распада ОПЕК

Зангане считает, что ОПЕК может “развалиться”, если некоторые страны организации будут принимать “односторонние действия” против Ирана. Reuters отмечает, что данные слова в первую очередь относились к Саудовской Аравии: Эр-Рияд приветствовал решение США о прекращении действия исключений для некоторых стран из нефтяных санкций в отношении Ирана и сам решил увеличить в мае добычу нефти для удовлетворения потребностей всех клиентов.

Как сообщает агентство Shana, Зангане обещал ответить всем странам ОПЕК, которые будут угрожать Тегерану. “Иран является членом ОПЕК только исходя из своих интересов. Если отдельные члены ОПЕК хотят угрожать или запугивать Иран, то ИРИ не будет воздерживаться от ответа им”, — сказал министр.

Баркиндо согласился, что принятие государствами ОПЕК односторонних мер, направленных против Ирана, не принесет никакой пользы. “ОПЕК всегда принимала меры коллективно”, — указал генсек.

Как сообщал УНН, Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана.