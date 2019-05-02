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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110539 просмотра

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7 марта, 13:58 • 111643 просмотра

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7 марта, 08:52 • 138450 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 114492 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Иран указал на возможность распада ОПЕК

Киев  •  УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы со стороны стран ОПЕК. Односторонние действия некоторых из них против Ирана могут привести к распаду организации, сказал министр в четверг по итогам встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, передает агентство Reuters, передает УНН.

Зангане считает, что ОПЕК может “развалиться”, если некоторые страны организации будут принимать “односторонние действия” против Ирана. Reuters отмечает, что данные слова в первую очередь относились к Саудовской Аравии: Эр-Рияд приветствовал решение США о прекращении действия исключений для некоторых стран из нефтяных санкций в отношении Ирана и сам решил увеличить в мае добычу нефти для удовлетворения потребностей всех клиентов.

Как сообщает агентство Shana, Зангане обещал ответить всем странам ОПЕК, которые будут угрожать Тегерану. “Иран является членом ОПЕК только исходя из своих интересов. Если отдельные члены ОПЕК хотят угрожать или запугивать Иран, то ИРИ не будет воздерживаться от ответа им”, — сказал министр.

Баркиндо согласился, что принятие государствами ОПЕК односторонних мер, направленных против Ирана, не принесет никакой пользы. “ОПЕК всегда принимала меры коллективно”, — указал генсек.

Как сообщал УНН, Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана.

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