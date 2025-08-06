Іран стратив чоловіка за передачу секретних даних Моссаду про ядерного вченого

В Ірані стратили Рузбеха Ваді, засудженого за передачу секретної інформації ізраїльській розвідці "Моссад" про ядерного вченого, загиблого під час війни з Ізраїлем у червні. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Судова влада Ірану повідомила про страту Рузбеха Ваді, якого звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю. За даними офіційного порталу Mizan Online, він передав "секретні відомості" про вченого-ядерника, вбитого під час 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем у червні цього року.

Вирок було приведено у виконання шляхом повішення після розгляду справи та підтвердження рішення Верховним судом Ірану.

За офіційними даними, Ваді працював у "ключовій та секретній організації" країни, що давало йому доступ до конфіденційної інформації. Його, ймовірно, завербували онлайн агенти ізраїльського "Моссаду".

Влада Ірану раніше заявляла про десятки арештів за підозрою у співпраці з Ізраїлем та обіцяла швидкі судові процеси. Це вже не перша страта за звинуваченням у роботі на "Моссад".

Того ж дня було виконано ще один смертний вирок — страчено чоловіка, засудженого за членство в "Ісламській державі" та підготовку терактів на території Ірану.

За даними Amnesty International, Іран посідає друге місце у світі за кількістю страт, поступаючись лише Китаю.

Доповнення

Збройне протистояння між Іраном та Ізраїлем у червні стало одним із наймасштабніших за останні роки. Під час бомбардувань загинули високопоставлені командири, щонайменше десятеро вчених-ядерників та сотні цивільних. У відповідь Іран завдав ракетних і безпілотних ударів по території Ізраїлю.

Нагадаємо

Управління ООН з прав людини представило доповідь щодо Ірану, згідно з яким, в країні було страчено щонайменше 975 осіб в 2024 році. Більше половини цих страт пов'язані з наркозлочинами.