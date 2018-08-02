Іран проведе масштабні військові навчання в Перській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітний підрозділ Збройних сил Ірану) проведе масштабні військові навчання в Перській затоці в найближчі 48 годин. Як повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела, знайомі з американської оцінкою пересувань військ КВІР, навчання можуть проводитися з метою демонстрації здатності Ірану перекрити Ормузьку протоку, передає УНН.
“Ми знаємо про те, що Іран збільшує кількість військово-морських операцій в Перській затоці, Ормузькій протоці і затоці Омана. Ми уважно стежимо за цим і продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб забезпечувати свободу судноплавства і торгового потоку в міжнародних водах”, — заявив представник Центрального командування США капітан Вільям Урбан.
Раніше командувач ВМС Ісламської Республіки контр-адмірал Хосейн Ханзаде повідомив, що національні інтереси Ірану є визначальним фактором в питанні збереження Ормузської протоки відкритою для судноплавства. 4 липня КВІР заявив про готовність перекрити Ормузьку протоку для транспортування нафти в інші країни в тому випадку, якщо США продовжать політику санкцій по відношенню до Ірану.
Як повідомляв УНН, Ізраїль у складі коаліції не дасть Ірану блокувати Баб-ель-Мандебську протоку.