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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15283 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77110 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118894 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126784 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166157 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140276 просмотра

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Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе

Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе

Киев  •  УНН

 • 8301 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) проведет масштабные военные учения в Персидском заливе в ближайшие 48 часов. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с американской оценкой передвижений войск КСИР, учения могут проводиться с целью демонстрации способности Ирана перекрыть Ормузский пролив, передает УНН.

“Мы знаем о том, что Иран увеличивает количество военно-морских операций в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим и продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечивать свободу судоходства и торгового потока в международных водах”, — заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.

Как сообщал УНН, Израиль в составе коалиции не даст Ирану блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

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