Іран повісив ще двох людей, кількість страт зростає

Іран залишається одним з головних катів у світі, стративши не менше 203 ув'язнених тільки з початку цього року, за даними групи з прав людини Ірану, що базується в Осло.

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Двоє страчених, Юсеф Мехрад та Садролла Фазелі Зорі, померли у в'язниці Арак у центральному Ірані. За даними Комісії США з міжнародної релігійної свободи, їх було заарештовано у травні 2020 року звинувачено у причетності до каналу в Telegram під назвою «Критика забобонів та релігії». Комісія заявила, що обидва чоловіки мали кілька місяців одиночного ув'язнення, і вони не могли зв'язатися зі своїми сім'ями.

Інформаційне агентство Mizan судової системи Ірану підтвердило страти, описавши двох чоловіків, які образили ісламського пророка Мухаммеда і пропагують атеїзм. Mizan також звинуватив їх у спаленні Корану, священної книги ісламу.

Контекст

Інші країни Близького Сходу, такі як Саудівська Аравія, також допускають винесення смертних вироків за богохульство.

Низка страт, у тому числі членів груп етнічних меншин в Ірані, почалася після того, як багатомісячні протести з приводу вересневої смерті 22-річної Махси Аміні вщухли. Вже страчено щонайменше чотирьох осіб, які звинувачуються у нібито злочинах під час демонстрацій. Протести, внаслідок яких було вбито понад 500 осіб та заарештовано 19 тисяч, стали одним із найсерйозніших викликів іранської теократії з часів Ісламської революції 1979 року.

За даними Iran Human Rights, у 2022 році в Ірані було страчено не менше 582 осіб у порівнянні з 333 особами у 2021 році. В останньому звіті Amnesty International про страти Іран став другим за величиною катом у світі, поступаючись лише Китаю, де, як вважається, страчують тисячі людей на рік.

Правозахисники в Ірані, ще одна група, яка стежить за Ісламською Республікою, минулого тижня попередили про «тривожний сплеск» страт. Багато з них були за злочини, пов'язані з наркотиками, але також була страта британо-іранського громадянина, звинуваченого у шпигунстві, та іншого іранця шведсько-іранського походження, засудженого за організацію нападу на військовий парад у 2018 році, внаслідок якого загинуло не менше 25 людина.