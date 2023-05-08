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Иран повесил еще двух человек, количество казней растет

Киев • УНН

 • 1094987 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник власти Ирана повесили двух человек. После нескольких месяцев беспорядков в Исламской Республике количество казней резко возросло, передает УНН.

Иран остается одним из главных палачей в мире, казнив не менее 203 заключенных только с начала этого года, по данным базирующейся в Осло группы по правам человека Ирана.

Детали

Двое казненных, Юсеф Мехрад и Садролла Фазели Зори, скончались в тюрьме Арак в центральном Иране. По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, они были арестованы в мае 2020 года обвинены в причастности к каналу в Telegram под названием «Критика предрассудков и религии». Комиссия заявила, что оба мужчины имели несколько месяцев одиночного заключения, и они не могли связаться со своими семьями.

Информационное агентство Mizan судебной системы Ирана подтвердило казни, описав двух мужчин, оскорбивших исламского пророка Мухаммеда и пропагандирующих атеизм. Mizan также обвинил их в сожжении Корана, священной книги ислама.

Контекст

Другие страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, также допускают вынесение смертных приговоров за богохульство.

Ряд казней, в том числе членов групп этнических меньшинств в Иране, начались после того, как многомесячные протесты относительно сентябрьской смерти 22-летней Махсы Амини после утихли. Уже казнены по меньшей мере четыре человека, обвиняемые в якобы преступлениях во время демонстраций. Протесты, в результате которых было убито более 500 человек и арестовано 19 тысяч, стали одним из самых серьезных вызовов иранской теократии со времен Исламской революции 1979 года.

По данным Iran Human Rights, в 2022 году в Иране было казнено не менее 582 человек по сравнению с 333 человек в 2021 году. В последнем отчете Amnesty International о казнях Иран стал вторым по величине палачом в мире, уступая только Китаю, где, как считается, казнят тысячи человек в год.

Правозащитники в Иране, еще одна группа, следящая за Исламской Республикой, на прошлой неделе предупредили о «тревожном всплеске» казней. Многие из них из-за преступлений, связанных с наркотиками, но также была казнь британо-иранского гражданина, обвиненного в шпионаже, и другого иранца шведско-иранского происхождения, осужденного за организацию нападения на военный парад в 2018 году, в результате которого погибло не менее 25 человек.

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