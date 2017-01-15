Іран не переглядатиме ядерну угоду за президентства Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Ядерна угода між Іраном і світовими державами зі вступом на посаду обраного президента США Дональда Трампа переглядатися не буде. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Нова адміністрація США не може відмовитися від угоди”, — сказав П.Аракчі, додавши, що Вашингтон має міжнародні зобов’язані щодо реалізації цієї угоди.
Він також повторив попередню заяву верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, який сказав, що якщо США розірвуть угоду, “то ми її спалимо”.
Відтак, за словами заступника міністра закордонних справ Ірану, жодних подальших обговорень з офіційними особами США щодо угоди не буде.
“Наші ядерні переговори з американцями завершені, і у нас немає ніяких інших політичних переговорів з ними. На нашу думку, все закінчено”, — заявив А.Аракчі.
Під час своєї виборчої кампанії обраний майбутній президент США Дональд Трамп заявляв про можливість “розірвати” або переглянути угоду щодо обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій. Д.Трамп також критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.