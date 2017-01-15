Иран не будет пересматривать ядерное соглашение при президентстве Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа пересматриваться не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Новая администрация США не может отказаться от сделки", - сказал А.Аракчи, добавив, что Вашингтон имеет международные обязательства по реализации этого соглашения.
Он также повторил предыдущее заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал, что если США разорвут соглашение, "то мы его сожжем".
Следовательно, по словам заместителя министра иностранных дел Ирана, никаких дальнейших обсуждений с официальными лицами США по соглашению не будет.
"Наши ядерные переговоры с американцами завершены, и у нас нет никаких других политических переговоров с ними. По нашему мнению, все кончено", - заявил А.Аракчи.
Во время своей избирательной кампании выбранный будущий президент США Дональд Трамп заявлял о возможности "разорвать" или пересмотреть соглашение об ограничении атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Д.Трамп также критиковал соглашение за то, что оно, по его мнению, гарантирует Ирану слишком много.