Іран не намагається перекласти вину щодо авіакатастрофи на США - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину вини на США. Про це у коментарі BBC Radio 4 у понеділок розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає УНН.
"Вони визнають (відповідальність) на найвищому рівні", - розповів Пристайко, говорячи про розмову української влади з іранським президентом Хасаном Рухані.
Він додав водночас, що "на нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США та коаліції…, що були надмірні дії на тактичному рівні і т.д.".
"Але що я бачу і що ми визнаємо - на найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країн, які втратили своїх громадян у катастрофі - ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - відзначив Пристайко.
Міністр також наголосив, що президент Ірану закликав не забувати, що половина пасажирів літака були громадяни Ірану - тож й Іран має виконати частину своїх зобов'язань.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.