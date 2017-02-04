Іран анонсував випробування своїх ракет і радіолокаційних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Іран у суботу, 4 лютого, проводить військові навчання для перевірки своїх ракетних та радіолокаційних систем, що відбувається наступного дня після оголошення США санкції щодо Тегерана через його випробування балістичних ракет, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
На сайті іранської Революційної гвардії повідомляється, що маневри проводять у провінції Семнан, а їхньої метою є демонстрація “повної готовності реагувати на загрози” і “принизливі санкції” Вашингтона.
Іранські медіа повідомляють, що під час навчань будуть випробувані вітчизняні ракетні системи, радари, центри командування і контролю та кібернетичні системи.
Відносини між Тегераном і Вашингтоном різко погіршилися після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.
У п’ятницю міністерство фінансів США анонсувало нові санкції проти 13 фізичних осіб і 12 компаній, пов’язаних з Іраном.
Це відбулося за кілька днів після проведення Тегераном нових випробувань балістичних ракет.
Нещодавні імміграційні обмеження, ініційовані Дональдом Трампом, забороняють в’їзд до США громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену протягом 90 днів. Це спричиноло різку критику Тегерана.