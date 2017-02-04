Иран анонсировал испытания своих ракет и радиолокационных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Иран в субботу, 4 февраля, проводит военные учения для проверки своих ракетных и радиолокационных систем, что происходит на следующий день после объявления США санкции в отношении Тегерана за его испытания баллистических ракет, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
На сайте иранской Революционной гвардии сообщается, что маневры проводятся в провинции Семнан, а их целью является демонстрация "полной готовности реагировать на угрозы" и "унизительные санкции" Вашингтона.
Иранские СМИ сообщают, что во время учений будут испытаны отечественные ракетные системы, радары, центры командования и контроля и кибернетические системы.
Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко ухудшились после вступления в должность президента США Дональда Трампа.
В пятницу министерство финансов США анонсировало новые санкции против 13 физических лиц и 12 компаний, связанных с Ираном.
Это произошло через несколько дней после проведения Тегераном новых испытаний баллистических ракет.
Последние иммиграционные ограничения, инициированные Дональдом Трампом, запрещают въезд в США гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в течение 90 дней. Это повлекло резкую критику Тегерана.