Іракські сили вибили "Ісламську державу" з третини східного Мосула - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Іракські сили на сході Мосула вибили бойовиків "Ісламської держави" з однієї третини східної частини міста. Про це заявив представник міністерства внутрішніх справ Саад Маан, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними медичних джерела у вівторок, "Ісламська держава" вбила 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки.
Під час кампанії, яка розпочалася 17 жовтня, іракські сили вступили у протистояння в дюжині з приблизно 50 кварталів на східному боці Мосула, яке розділене на дві частини по річці Тигр, що проходить через центр міста.
Представник міністерства внутрішніх справ Саад Маан заявив у вівторок, що іракські сили в східній частині міста, які також включають в себе частину танкової дивізії, вибили "Ісламську державу" з однієї третини східної частини міста.