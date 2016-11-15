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15 марта, 19:03 • 109691 просмотра

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Иракские силы выбили "Исламское государство" с трети восточного Мосула - МВД

Иракские силы выбили "Исламское государство" с трети восточного Мосула - МВД

Киев • УНН

 • 6731 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Иракские силы на востоке Мосула выбили боевиков "Исламского государства" с одной трети восточной части города. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел Саад Маан, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным медицинских источников во вторник, "Исламское государство" убило 21 мирного жителя в Мосуле, обвинив их в сотрудничестве с поддерживаемыми США силами безопасности.

Во время кампании, которая началась 17 октября, иракские силы вступили в противостояние в 12 из 50 кварталов на восточной стороне Мосула, которое разделено на две части по реке Тигр, проходящей через центр города.

Представитель министерства внутренних дел Саад Маан заявил во вторник, что иракские силы в восточной части города, которые также включают в себя часть танковой дивизии выбили "Исламское государство" с одной трети восточной части города.

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