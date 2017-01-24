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Іракські сили почали підготовку до штурму заходу Мосула

Іракські сили почали підготовку до штурму заходу Мосула

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Наступ іракських сил на Мосул, який вважається останнім у країні оплотом угруповання "Ісламська держава", може відновитися найближчим часом, військові вже почали підготовку до штурму західних районів міста, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як повідомив генерал Абдул Амір Рашид Яралла, так звані сили народної мобілізації "готуються в найближчі два-три дні почати операцію з підтримки наступу на праву частину міста". У результаті військові розраховують вийти на західний берег річки Євфрат.

Силами народної мобілізації називають коаліцію, яка об'єднує бійців шиїтського, єзидського і християнського ополчення, що допомагає владі Іраку в боротьбі з "Ісламською державою".

Наступ з метою відбити Мосул у джихадистів було розпочато 17 жовтня, більше ніж через два роки після того, як бойовики захопили місто. Саме з Мосула почалася їхня кампанія із захоплення територій на півночі і заході Іраку.

Через кілька тижнів наступ призупинилося через погану погоду. Крім того, війська раз у раз потрапляли під обстріли снайперів, а також стали легкою мішенню для смертників. Однак в кінці грудня влада Іраку оголосила про початок його другої фази.

Практично відразу урядовим військам вдалося витіснити джихадистів з кількох східних кварталів. Після цього в наступі знову сталася невелика пауза.

Крім сил народної мобілізації в операції беруть участь сили безпеки Іраку, курдські збройні формування "пешмерга", арабські сунітські племена за підтримки військових літаків і радників очолюваної США коаліції.

За даними ООН, в звільнені райони на сході міста вже почала надходити гуманітарна допомога. За даними організації, з моменту початку операції Мосул покинули більше 130 тисяч осіб.

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