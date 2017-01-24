Иракские силы начали подготовку к штурму запада Мосула

Как сообщил генерал Абдул Амир Рашид Яралла, так называемые силы народной мобилизации "готовятся в ближайшие два-три дня начать операцию по поддержанию наступления на правую часть города". В результате военные рассчитывают выйти на западный берег реки Евфрат.

Силами народной мобилизации называют коалицию, которая объединяет бойцов шиитского, езидского и христианского ополчения, что помогает властям Ирака в борьбе с "Исламским государством".

Наступление с целью освободить Мосул от джихадистов было начато 17 октября, более чем через два года после того, как боевики захватили город. Именно из Мосула началась их кампания по захвату территорий на севере и западе Ирака.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска неоднократно попадали под обстрелы снайперов, а также стали легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале его второй фазы.

Практически сразу правительственным войскам удалось вытеснить джихадистов из нескольких восточных кварталов. После этого в наступлении снова произошла небольшая пауза.

Кроме сил народной мобилизации в операции участвуют силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования "пешмерга", арабские суннитские племена при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции.

По данным ООН, в освобожденные районы на востоке города уже начала поступать гуманитарная помощь. По данным организации, с момента начала операции Мосул покинули более 130 тысяч человек.