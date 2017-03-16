Іракські сили намагаються оточити Старе місто у Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Іракські урядові сили в четвер спробували оточити Старе місто у Мосулі, де перебувають бойовики "Ісламської держави", але прогрес уповільнився через автомобільні бомби і міни-пастки в будинках і провулках. Про це з посиланням на військових повідомляє Reuters, передає УНН.
Армія і сили безпеки досягли значних успіхів в останні дні в битві, яка почалася ще в жовтні, захопивши головний міст через річку Тигр і просуваючись до мечеті в Старому місті.
Але бойові дії, як очікується, ще більше ускладняться, оскільки бойовики захищають свої останні анклави у своєму оплоті в Іраку.
"У нас є план, щоб оточити Старе місто. Сьогодні ми просунулися з правого та лівого боків і єдина частина, яка залишилася, перебуває прямо в центрі. З Божої волі, сьогодні ми продовжимо цей план", - сказав генерал-майор поліції Хайдар Дірхам.
"Я очікую повного звільнення Мосула протягом одного місяця. Я не скажу вам за один або два тижні, тому що це не так, але протягом одного або двох місяців він буде повністю звільнений", - додав він.
Ще кілька районів західного Мосула були взяті під контроль, в тому числі і лікарня, у середу і в четвер вранці.
"Залишилися лише декілька районів, як Старе місто... Наші сили зможуть увійти найближчим часом", - зазначив генерал.
Нагадаємо, урядові війська Іраку захопили стратегічний міст у битві за Мосул.