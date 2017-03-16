Иракские силы пытаются окружить Старый город в Мосуле

Армия и силы безопасности достигли значительных успехов в последние дни в битве, которая началась еще в октябре, захватив главный мост через реку Тигр и продвигаясь к мечети в Старом городе.

Но боевые действия, как ожидается, еще больше усложнятся, поскольку боевики защищают свои последние анклавы в своем оплоте в Ираке.

"У нас есть план, чтобы окружить Старый город. Сегодня мы продвинулись с правой и левой сторон и единственная часть, которая осталась, находится прямо в центре. С Божьей воли, сегодня мы продолжим этот план", - сказал генерал-майор полиции Хайдар Дирхам.

"Я ожидаю полного освобождения Мосула в течение одного месяца. Я не скажу вам за одну или две недели, потому что это не так, но в течение одного или двух месяцев он будет полностью освобожден", - добавил он.

Еще несколько районов западного Мосула были взяты под контроль, в том числе и больница, в среду и в четверг утром.

"Остались только несколько районов, как Старый город... Наши силы смогут войти в ближайшее время", - отметил генерал.

Напомним, правительственные войска Ирака захватили стратегический мост в битве за Мосул.