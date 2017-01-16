Іракська армія штурмувала ще три райони східного Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Іракська армія увійшла в ще три райони східного Мосула в понеділок в рамках кампанії з відбиття північного іракського міста у бойовиків угруповання "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на EFE.
Представник іракських сил щодо боротьби з тероризмом, Алі аль-Хадізі повідомив, що іракські війська штурмували східні райони Набі Юнус і аль-Джаммама, а також північно-східний район аль-Шурта, недалеко від університетського містечка, який був відбитий у "Ісламської держави" минулої суботи.
Нагадаємо, урядові війська в Іраку забрали з-під контролю ісламістів університет Мосула.