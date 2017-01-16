Иракская армия штурмовала еще три района восточного Мосула

Представитель иракских сил по борьбе с терроризмом, Али аль-Хадизи сообщил, что иракские войска штурмовали восточные районы Наби Юнус и аль-Джаммама, а также северо-восточный район аль-Шурта, недалеко от университетского городка, который был отражен у "Исламского государства" в прошлую субботу.

Напомним, правительственные войска в Ираке забрали из-под контроля исламистов университет Мосула.