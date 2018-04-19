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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ірак завдав авіаудари по позиціях "ІД" у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ.19 квітня. УНН. Іракські повітряні удари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії у четвер були проведені в координації з урядом Сирії з боку президента Башара Асада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Ірак завдав авіаудари по позиціях "ІД" у Сирії

Іракські авіаційні сили використовували для атаки реактивні літаки F16.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

Як повідомляв УНН, у суботу, 14 квітня, США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Зі 105 ракет, випущених військами США, Великої Британії та Франції по об'єктах пов'язаних з програмою створення хімічної зброї у Сирії, жодна не була збита силами протиповітряної оборони Росії та Сирії. Про це повідомляє на своєму сайті Європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM).

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