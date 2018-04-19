Ирак нанес авиаудары по позициям "ИД" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ.19 апреля. УНН. Иракские воздушные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии в четверг были проведены в координации с правительством Сирии со стороны президента Башара Асада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Иракские авиационные силы использовали для атаки реактивные самолеты F16.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отдданом им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада".
Как сообщал УНН, в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия.
Из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам связанных с программой создания химического оружия в Сирии, ни одна не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии. Об этом сообщает на своем сайте Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM).