IPHR назвала причини затримання вільних глядачів під час маршу у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Більшість вільних глядачів під час маршу у Мінську були затримані сьогодні із конкретною ціллю – перешкодити якісному моніторингу заходу. Про під час прес-конференції повідомила представник організації Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) Світлана Валько, передає УНН.
"Ми вважаємо, що більшість вільних глядачів були затримані сьогодні із конкретною ціллю – перешкодити якісному моніторингу маршу у Мінську", - розповіла вона.
Також, за словами С.Валько, активістів утримували у Першотравневому РУВД міста Мінськ до закінчення заходу.
"І правозахисники, і наглядачі, які готувалися просто наглядати за мирною поведінкою силовиків, влади на марші – всі були затримані без причини, без причини їх утримували протягом всього маршу, який розпочався о 14 годині. І вони були відпущені, коли стало зрозуміло, що на марш вони вже не попадуть", - розповіла вона.
С.Валько також додала, що серед затриманих були представники міжнародної наглядової місії, яка була організована Міжнародним партнерством з прав людини і до якої входили представники різних національностей, які приїхали до міста, щоб спостерігати за мирним мітингом.
Нагадаємо, у Мінську відпустили затриманих правозахисників та журналістів.
Раніше декілька десятків опозиційних активістів затримали в Мінську.