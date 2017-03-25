IPHR назвала причини затримання вільних глядачів під час маршу у Мінську

"Ми вважаємо, що більшість вільних глядачів були затримані сьогодні із конкретною ціллю – перешкодити якісному моніторингу маршу у Мінську", - розповіла вона.

Також, за словами С.Валько, активістів утримували у Першотравневому РУВД міста Мінськ до закінчення заходу.

"І правозахисники, і наглядачі, які готувалися просто наглядати за мирною поведінкою силовиків, влади на марші – всі були затримані без причини, без причини їх утримували протягом всього маршу, який розпочався о 14 годині. І вони були відпущені, коли стало зрозуміло, що на марш вони вже не попадуть", - розповіла вона.

С.Валько також додала, що серед затриманих були представники міжнародної наглядової місії, яка була організована Міжнародним партнерством з прав людини і до якої входили представники різних національностей, які приїхали до міста, щоб спостерігати за мирним мітингом.

Нагадаємо, у Мінську відпустили затриманих правозахисників та журналістів.

Раніше декілька десятків опозиційних активістів затримали в Мінську.