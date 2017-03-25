IPHR назвала причины задержания свободных зрителей во время марша в Минске

"Мы считаем, что большинство свободных зрителей были задержаны сегодня с конкретной целью - помешать качественному мониторингу марша в Минске", - рассказала она.

Также, по словам С.Валько, активистов удерживали в Первомайском РУВД города Минск до окончания мероприятия.

"И правозащитники, и надзиратели, которые готовились просто наблюдать за мирным поведением силовиков, власти на марше - все были задержаны без причины, без причины их удерживали в течение всего марша, который начался в 14 часов. И они были отпущены, когда стало понятно, что на марш они уже не попадут", - рассказала она.

С.Валько также добавила, что среди задержанных были представители международной наблюдательной миссии, которая была организована Международным партнерством по правам человека и в которую входили представители разных национальностей, приехавшие в город, чтобы наблюдать за мирным митингом.

Напомним, в Минске отпустили задержанных правозащитников и журналистов.

Ранее несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске.