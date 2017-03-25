IPHR назвала причины задержания свободных зрителей во время марша в Минске

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 46105 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106227 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121638 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180773 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131856 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125854 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118077 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107584 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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IPHR назвала причины задержания свободных зрителей во время марша в Минске

IPHR назвала причины задержания свободных зрителей во время марша в Минске

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Большинство свободных зрителей во время марша в Минске были задержаны сегодня с конкретной целью - помешать качественному мониторингу мероприятия. Об этом во время пресс-конференции сообщила представитель организации Международное партнерство по правам человека (IPHR) Светлана Валько, передает УНН.

"Мы считаем, что большинство свободных зрителей были задержаны сегодня с конкретной целью - помешать качественному мониторингу марша в Минске", - рассказала она.

Также, по словам С.Валько, активистов удерживали в Первомайском РУВД города Минск до окончания мероприятия.

"И правозащитники, и надзиратели, которые готовились просто наблюдать за мирным поведением силовиков, власти на марше - все были задержаны без причины, без причины их удерживали в течение всего марша, который начался в 14 часов. И они были отпущены, когда стало понятно, что на марш они уже не попадут", - рассказала она.

С.Валько также добавила, что среди задержанных были представители международной наблюдательной миссии, которая была организована Международным партнерством по правам человека и в которую входили представители разных национальностей, приехавшие в город, чтобы наблюдать за мирным митингом.

Напомним, в Минске отпустили задержанных правозащитников и журналистов.

Ранее несколько десятков оппозиционных активистов задержали в Минске.

 

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