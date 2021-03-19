Інженер SpaceX продавав поради з торгівлі у Darknet
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Інженер SpaceX визнає себе винним у продажі порад з інсайдерської торгівлі в Darknet. Про це пше УНН з посиланям на Reuters.
Деталі
Інженер, який працював у SpaceX Ілона Маска, визнав свою провину у змові з метою здійснення шахрайства з цінними паперами, продаючи інсайдерські підказки в “темній павутині”.
Справа стала першою, коли Міністерство юстиції та цінних паперів та бірж США (SEC) порушила виконавчий позов, який стверджував про порушення цінних паперів у темній мережі.
Джеймсу Роланду Джонсу з Редондо-Біч, штат Каліфорнія, загрожує максимальне покарання у п’ять років у федеральній в’язниці. Дата винесення вироку ще не призначена.
За даними агентств, з 2016 до принаймні 2017 року Джонс змовився з іншою неназваною особою для доступу до різних темних веб-майданчиків, включаючи веб-сайт, що претендує на те, що є форумом для інсайдерської торгівлі, у пошуках матеріалів, непублічної інформації для використання для власного торгівля цінними паперами.
Довідково
“Темна павутина” дозволяє користувачам отримувати доступ до Інтернету анонімно і часто використовується для розміщення веб-сайтів, що підтримують незаконні дії.
Нагадаємо
Співробітники правоохоронних органів Німеччини заявили про ліквідацію найбільшого у світі торгового майданчику даркнету, де в основному реалізовувалися наркотичні засоби, фальшиві гроші, вкрадені або підроблені дані кредитних карт, анонімні сім-карти і шкідливе програмне забезпечення.