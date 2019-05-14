Інженер-історик зі Львова виграв чверть мільйона гривень у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. 88-річний житель міста Львів виграв 250 тис. грн у постійному конкурсі лотереї “Лото-Забава” — “Багаті та Відомі”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Ім’я переможця — Євген Перепічка. Він має науковий ступінь кандидата технічних наук і все життя присвятив інженерній справі. А за покликанням душі переможець — історик.
Перепічка має восьмирічний стаж лотерейної гри. У студії він сидів у білому ряді на 24 місці.
У якості переможця конкурсу “Багаті та Відомі” спочатку чоловік виграв 50 тис. грн, а потім збільшив приз у 5 разів у супергрі, що відбувається наприкінці розіграшу “Лото-Забава”. Таким чином, українець виграв 250 тис. грн.
Нагадаємо, у неділю, 12 травня, у Києві виграно мільйон у лотерею.