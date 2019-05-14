Инженер-историк из Львова выиграл четверть миллиона гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. 88-летний житель города Львов выиграл 250 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Богатые и Знаменитые". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя - Евгений Перепичка. Он имеет научную степень кандидата технических наук и всю жизнь посвятил инженерному делу. А по призванию души победитель - историк.
Перепичка имеет восьмилетний стаж лотерейной игры. В студии он сидел в белом ряду на 24 месте.
В качестве победителя конкурса "Богатые и Знаменитые" сначала мужчина выиграл 50 тыс. грн, а затем увеличил приз в 5 раз в суперигре, что проходит в конце розыгрыша "Лото-Забава". Таким образом, украинец выиграл 250 тыс. грн.
Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Киеве выиграно миллион в лотерею.