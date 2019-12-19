Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - експерт

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо «зеленого» тарифу, інвестори, які фінансують проекти з розвитку альтернативної енергетики, звернуться до судів та витребують значні компенсації від держави. Про це заявив народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики на ЖКП голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи ініційований головою комітету Андрієм Герусом провал голосування по законопроекту №2543, повідомляє УНН.