Инвесторы обратятся в суд в случае непринятия компромиссного законопроекта №2543 по «зеленой» энергетики, - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В случае непринятия компромиссного законопроекта №2543 относительно «зеленого» тарифа, инвесторы, финансирующие проекты по развитию альтернативной энергетики, обратятся в суды и потребуют значительных компенсации от государства. Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики на ЖКУ председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя инициированный председателем комитета Андреем Герус провал голосования по законопроекту №2543, сообщает УНН.
"Дело в том, что инвесторы пойдут в суд. Они брали кредиты под то, чтобы развернуть инвестиции в Украину, применить новые технологии по развитию зеленой энергетики. В данном случае меняются правила игры ", - сказал Волынец.
Как сообщалось ранее, 26 ноября правительство Испании одобрило план по обеспечению дополнительной стабильной вознаграждения проектам возобновляемой энергетики с целью добиться отзыва судебных исков от инвесторов после ретроспективного сокращение выплат ранее.
По словам министра окружающей среды Весы Риберы, эти новые выплаты помогут восстановить "доверие, стабильность и предсказуемость" для инвесторов. Напомним, что Испания в 2013 году осуществила ретроспективный пересмотр тарифов на зеленую электроэнергию.
В 2017 году правительство проиграл в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, которые пострадали от снижения субсидий на возобновляемую энергию, и была обязана выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты.
Согласно решению суда, испанский правительство нарушило статью 10 Договора к Энергетической Хартии, лишив тем самым инвесторов справедливого и равноправного режима. Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543) был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019.
Один из соавторов законопроекта, народный депутат Украины Максим Ефимов, заявил, что проект является компромиссным и будет способствовать решению проблем на рынке "зеленой" энергетики, а также отметил его поддержке большинством участников рынка. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против проголосовали депутаты из фракции "Слуга народа", в том числе, председатель комитета по энергетике Андрей Герус.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективной изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.