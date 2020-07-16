Інвестори в "зелену" енергетику відреагували на листування Палиці-Геруса

Такі наміри є ні чим іншим, як політичним тиском на інвесторів "зеленої" енергетики та спробами завести галузь у дефолтне становище, вважає голова Асоціації.

"Ця пропозиція взагалі не може бути виконана. По-перше, за які гроші планується викупати ці проекти? По-друге, як інвестор може продати проект, коли у нього йде процес будівництва і він має зобов'язання перед банками, перед страховими компаніями, партнерами. Це якась незрозуміла пропозиція, яка не має реального втілення", - пояснив Конеченков.

Нагадаємо, у мережі з’явилось фото листування голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, в якому він обговорював зі своїм колегою Ігорем Палицею "зелені" тарифи, і те, як можна розправитися з інвесторами, якщо ті не підуть на їх умови.

Зазначимо, що Геруса звинувачують у спробі зриву урядового законопроекту (3658) про зниження "зеленого" тарифу. Цей законопроект містить меморандум між урядом та виробниками "зеленої" енергетики. Інвестори вже заявили, що будь-які правки та суттєві зміни до законопроекту зведуть його нанівець.